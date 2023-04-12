ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50 بالمئة عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه (ما يعادل 32.36 دولار) في أغسطس.

ووافقت الحكومة في يناير على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيه (ما يعادل 40.45 دولار)، وهي زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بسعر الموسم السابق.

وقالت الحكومة إن هذا القرار "يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية".

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليونا من مواطنيها البالغ عددهم 104 ملايين.

وكان وزير التموين علي المصيلحي قد قال في يناير إن مصر تستهدف شراء نحو أربعة ملايين طن من القمح هذا الموسم الذي يبدأ في أبريل

ومنذ انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية، تحاول مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الاعتماد على محصولها المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل الشحنات عبر البحر الأسود.