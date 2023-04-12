وقالت أليانز، وهي أحدى كبرى شركات التأمين العالمية، في بيان من مقرها بمدينة مينونخ إن توقعات خبرائها تشير إلى أن عدد الشركات الالمانية المعرضة للإفلاس أكبر من المعلن عنها رافضة رغم ذلك وصف ما يحدث بـ"موجة افلاس".

وأضافت أن الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك في الأسابيع الماضية "ستكون إحدى نتائجها تردد البنوك في منح القروض" الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على أداء الشركات وفرص الاستثمار.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستجعل الشركات الضعيفة من ناحية القدرات المالية أكثر عرضة للإفلاس، الأمر الذي سيعرضها أكثر من غيرها لإغلاق أبوابها.

واشارت إلى دور أزمة الطاقة في تعميق هذه الأزمة قائلة إن "هذه الأزمة المرتبطة بشكل أساسي بانقطاع مواد الطاقة الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا ستخفض أرباح الشركات وسيكون له تأثير على موازنات هذه الشركات".

وعلى صعيد متصل، توقعت أليانز وهي الشركة الناشطة في مجال التأمين على المستوى العالمي في دول كثيرة أن ترتفع أعداد الشركات التي ستفلس العام الحالي بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي.