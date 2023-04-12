وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في بداية التعاملات، وقادت أسهم العقارات المكاسب مع صعودها 1.3 بالمئة، فيما تراجعت أسهم الأغذية والمشروبات 0.6 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات التعدين 0.6 بالمئة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.

وستتجه كل الأنظار إلى البيانات الأميركية المقرر صدورها اليوم، والتي من المتوقع أن تظهر اعتدالا في نمو أسعار المستهلكين في مارس مقارنة بالشهر السابق وأن تظل مرتفعة على أساس سنوي.

وعزز تقرير قوي للتوظيف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الرهانات على أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويظهر مؤشر CME FedWatch أن الأسواق تتوقع بنسبة 74.8 بالمئة أن يجري رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 25.2 بالمئة أن يبقيها على ثبات.

وكانت الأسهم الآسيوية قد استقرت على ارتفاع بقيادة الأسهم اليابانية التي استفادت من تصريحات الملياردير الأميركي وارن بافيت الذي أشار لإمكانية زيادة استثماراته في قطاع التجزئة في البلاد.