وسجل مؤشر نيكي أعلى مستوى له في أسبوع خلال التعاملات الصباحية، وأغلق مرتفعا 0.6 بالمئة عند 28082 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

وشهد قطاع التجزئة نشاطا ملحوظا اليوم بعد تصريحات الملياردير الأميركي بافيت، فقد ارتفع سهم شركة إدارة المتاجر "جيه فرنت ريتيلنج" 1.3 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة صافي أرباح العام المنتهي في فبراير لثلاثة أمثالها بعد إغلاق السوق الثلاثاء، مع توقع بمزيد من النمو، كما ارتفع سهم "أيون" المالكة لعدة متاجر واحدا بالمئة، وقال بافيت الثلاثاء إنه فخور باستثماراته في أكبر المؤسسات التجارية في اليابان، وأضاف المستثمر الشهير أن "هناك دائما عدد قليل" من الاستثمارات اليابانية الأخرى التي يفكر فيها.

تمتلك بيركشاير هاثاواي التي يملكها بافيت حصصا تبلغ 7.4 بالمئة في المؤسسات التجارية "إيتوشو كورب" و"ماروبيني كورب" و"ميتسوبيشي كورب" و"ميتسوي آند كو" و"سوميتومو كورب"، والتي ارتفعت أسهمها جميعها بنحو اثنين بالمئة أو أكثر اليوم.

وارن بافيت أشار أيضا إلى أن شركته قد تصدر المزيد من السندات المقومة بالين لإعادة تمويل الديون المستحقة هذا العام.

وتعد بيركشاير هاثاواي من أبرز الشركات الأجنبية المصدرة للسندات المقومة بالين، وتم إصدارهم بشكل سنوي على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وكانت المرة الأخيرة التي أصدرت فيها الشركة سندات مقومة بالين في ديسمبر الماضي وجمعت خلالها ما يعادل 870 مليون دولار.