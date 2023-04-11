وجاء في قرار صادر عن مصرف كوبا المركزي نشر الاثنين في الجريدة الرسمية أن "المؤسسات المالية والمصرفية ستقبل الودائع النقدية بالدولار الأميركي في حسابات مصرفية".

ويلغي هذا القرار الجديد قرارا صادرا عن مصرف كوبا المركزي علق في يونيو 2021 الودائع النقدية بالدولار بسبب الصعوبات المرتبطة بالحصار الأميركي المتواصل.

ونص القرار الذي شكل مفاجأة، على أن السياسة النقدية الجديدة تستجيب للأولويات الراهنة في الجزيرة أي الاقتصاد والسياحة وهما قطاعان عانيا كثيرا من جائحة كوفيد-19 وباشرا انتعاشهما التدريجي.

وعزا المصرف المركزي الكوبي قراره إلى هذه الظروف الاقتصادية المناسبة مشيرا إلى استمرار تدابير "منع الودائع النقدية بالدولار الأميركي في الخارج".

وقال خبير الاقتصاد الكوبي عمر أيفرليني بيريس، لوكالة فرانس برس، إن السلطات تحاول الرجوع عن أخطاء ارتكبتها مشددا على أن "الدولارات لا تزال منتشرة في السوق السوداء".

ولفت مصرف كوبا المركزي من جهته إلى أن "جوهر المشكلة لم يحل".

وتخضع الجزيرة لحصار أميركي منذ العام 1962 ما يجعل المبادلات بالدولار صعبة. وشدد هذا الحصار في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع أكثر من 240 إجراء إضافيا لم يعد عنها الرئيس الحالي جو بايدن.

وأدى الاصلاح النقدي الذي اعتمدته الحكومة الكوبية في يناير 2021 في خضم الجائحة، إلى تراجع البيزو الكوبي من 24 إلى 120 في مقابل الدولار الأميركي وفق سعر الصرف الرسمي مع ارتفاع هائل في السوق السوداء حيث السعر 185 بيزو في مقابل الدولار الواحد.

وترافق ذلك مع تضخم جامح بلغ 70 بالمئة في 2021 و39 بالمئة في 2022.