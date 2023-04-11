جاء هذا الخفض في تقرير صندوق النقد الدولي الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3 بالمئة مقارنة مع 3.1 بالمئة في توقعاته يناير الماضي.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، توقعت الخميس الماضي، مع انطلاق اجتماعات الربيع لمؤسستها، أن يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أضعف فترات النمو في العقود الأخيرة بحيث لا يتجاوز المعدل 3 بالمئة عام 2023.

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لأبرز الاقتصادات عالميا كالتالي:

- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للولايات المتحدة الأميركية -أكبر اقتصاد بالعالم- خلال العام الجاري إلى 1.6 بالمئة (بزيادة 0.2 بالمئة عن تقديرات يناير)، و 1.1 بالمئة في 2024 (+0.1 نقطة).

- وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ثبت صندوق النقد توقعاته للنمو في العام الحالي عند 5.2 بالمئة، و4.5 بالمئة في 2024.

- رفع الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو هذا العام إلى 0.8 بالمئة (+0.1 نقطة)، فيما خفضها إلى 1.4 بالمئة في 2024 (-0.2 نقطة).

- وفي أوروبا، توقع الصندوق انكماش النمو في ألمانيا -أكبر اقتصاد بالقارة- بنسبة 0.1 بالمئة، على أن يعاود النمو بنسبة 1.1 بالمئة في 2024.

- وثبت الصندوق توقعاته للنمو في فرنسا هذا العام عند 0.7 بالمئة، فيما خفض توقعاته للعام المقبل إلى 1.3 بالمئة (-0.3 نقطة).

- كما توقع الصندوق انكماش اقتصاد بريطانيا هذا العام بنسبة 0.3 بالمئة، على أن يعاود النمو في 2024 بنسبة 1 بالمئة.

- وفي آسيا، خفض الصندوق توقعاته للنمو في الهند هذا العام إلى 5.9 بالمئة (-0.2 بنقطة)، وكذلك في العام المقبل إلى 6.3 بالمئة (-0.5 نقطة).

- ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو في روسيا خلال العام الجاري إلى 0.7 بالمئة بزيادة 0.4 بالمئة عن تقديراته في يناير، وتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3 بالمئة في 2024 بانخفاض 0.8 بالمئة عن تقديراته في يناير.

- وفي اليابان توقع صندوق النقد تراجع معدل النمو في العام الجاري إلى 1.3 بالمئة بانخفاض 0.5 بالمئة عن توقعاته في يناير، فيما رفع توقعاته للنمو في 2024 إلى 1 بالمئة بزيادة 0.1 بالمئة نقطة مئوية.