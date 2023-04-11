وأشار تقرير الدائرة إلى أن الوقود والإنارة والنقل والإيجارات من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع التضخم.

وتباطأ معدل التضخم خلال مارس من مستوياته السابقة خلال فبراير والتي بلغت حينها 4.25 بالمئة، مدفوعا أيضا بزيادة أسعار الوقود.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.47 بالمئة، مقارنة بارتفاع نسبته 0.64% في فبراير

وعلى مدار العام الماضي، ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 4.23 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وفي سياق منفصل، كان البنك الدولي قد توقع في تقريره الأخير أن يشهد اقتصاد الأردن تباطؤا في معدلات النمو خلال العام الجاري إلى 2.4 بالمئة من 2.6 بالمئة خلال 2022.