وظلت العملة المشفرة حبيسة نطاق 26500 دولار إلى 29400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وبينما عوضت العملة بعض خسائر عام 2022 بعد سلسلة من الأزمات المرتبطة بالعملات المشفرة، لاتزال أقل بما يتجاوز 50 بالمئة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر 2021.

إلى ذلك، توقف الدولار لالتقاط الأنفاس، الثلاثاء، بعدما سجل أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين، إذ عززت قوة سوق العمل الأمريكية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

جاء ارتفاع العملة المشفرة في أعقاب تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي تمت مراقبته عن كثب الجمعة والذي أظهر أن أرباب العمل حافظوا على وتيرة قوية للتوظيف في مارس، مما يشير إلى اقتصاد لا يزال مرنًا

ومع ذلك، أدى اضطراب القطاع المصرفي الذي أشعله انهيار بنك وادي السيليكون في الشهر الماضي إلى زيادة توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى بكثير لفترة أطول حيث يسعى لتخفيف الضغط على القطاع.

قالت تينا تينج، محللة الأسواق في CMC Markets، "السبب وراء الارتفاع الواسع النطاق في العملات المشفرة هو تفاؤل المتداولين تجاه السياسة النقدية للبنوك المركزية".

"لقد تعززت بشكل كبير الرهانات على محور بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب لرفع أسعار الفائدة في أعقاب الاضطرابات المصرفية في أوائل مارس."

وتحوم الإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة ، بالقرب من ذروة الأسبوع الماضي التي بلغت ثمانية أشهر تقريبًا عند 1942.50 دولارًا. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.75 بالمئة عند 1.925.80 دولار.

يتوقع مستثمرو العملات المشفرة بفارغ الصبر إجراء تجديد كبير في تقينة إيثريوم بلوكتشين هذا الأسبوع والذي من المقرر أن يسمح لهم بالوصول إلى أكثر من 33 مليار دولار من عملة الإيثر.

ستسمح ترقية البرنامج التي يطلق عليها اسم Shapella، للمتداولين في السوق باسترداد "الإثير المتراكم" - العملات المشفرة التي أودعوها وحُفظوها على الشبكة على مدار السنوات الثلاث الماضية مقابل الفائدة.