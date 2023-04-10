وقدم شو لي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، وهي من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، عرضا حيا لروبوت الدردشة الذي أطلقوا عليه اسم "سنس تشات" وهو يكتب بريدا إلكترونيا ويروي قصة عن قطة تصطاد سمكة، ردا على أسئلة.

وقال وانغ شياو كانج الشريك المؤسس الآخر للشركة إن المنتجات تستند إلى أحدث إصدار من نموذج "سنس نوفا" الذي طورته الشركة على مدار الأعوام الخمسة الماضية. ويتم تدريب النماذج الكبيرة عادة على مجموعات بيانات ضخمة باستخدام أجهزة قوية.

وازداد الاهتمام العالمي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي منذ ظهور تشات جي.بي.تي في أواخر عام 2022، وهو روبوت دردشة يحظى بشعبية طورته شركة أوبن إيه.آي الأميركية ويستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يكتسبه من البيانات السابقة لإنشاء نصوص أو صور أو شفرات جديدة. وتدرس بعض الحكومات خصائص الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مخاطره على الخصوصية وانتهاك حقوق النشر.

ولم تقدم الشركة، التي تخضع لعقوبات أميركية، خططا مفصلة بشأن طرح منتجاتها.

وبالإضافة إلى سنس تشات، عرضت الشركة أيضا تقنية لتوليد الصور ومنصة رقمية لإنشاء نماذج الأفاتار وزوجا من أدوات النمذجة ثلاثية الأبعاد التكميلية.