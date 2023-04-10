وبحسب القوائم المالية للبنك، فإن صافي أرباح "قطر الوطني" في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس ارتفع إلى 3.9 مليار ريال قطري (1.07 مليار دولار) من 3.6 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022، متجاوزا متوسط توقعات المحللين بتسجيل صافي أرباح 3.77 مليار ريال.

وقال البنك في إفصاح للبورصة إن إجمالي الموجودات بلغ 1.18 تريليون ريال في نهاية الربع بزيادة ستة بالمئة على أساس سنوي.

وزادت القروض والسلف ستة بالمئة إلى 810 مليارات ريال، بينما بلغت نسبة القروض إلى الودائع في البنك 97.9 بالمئة، ونسبة القروض المتعثرة 2.9 بالمئة مقابل 2.3 بالمئة قبل عام.