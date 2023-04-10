سجلت شركة "المراعي" صافي ربح بلغ 636 مليون ريال (169.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2023 بارتفاع 50.5 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
وارتفعت مبيعات المراعي خلال الربع الأول من عام 2023 بـ 12.5 بالمئة على أساس سنوي لتسجل ما يقارب الـ 5.07 مليار ريال سعودي مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال خلال الربع المماثل من عام 2022.
وعزت الشركة في بيان، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول، إضافة إلى دعم لمرة واحدة، مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها المراعي: ومقدار هذه المكاسب والدعم للمرة الواحدة 149 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 35% في صافي الربح على أساس سنوي.
وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 16 بالمئة كما يلي:
- قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 8 بالمئة (ارتفعت الإيرادات بنسبة 6 بالمئة) ونمو المبيعات على أساس سنوي قابله تضخم في التكلفة، خاصة في سلع الألبان والأعلاف.
- قطاع المخبوزات: ارتفع صافي الربح بنسبة 29 بالمئة (ارتفعت الإيرادات بنسبة 9 بالمئة) بسبب النمو الإيجابي في حجم المبيعات والرافعة المالية للتكلفة الثابتة.
- قطاع الدواجن: أدى النمو الإيجابي في حجم المبيعات بسبب السعة الإضافية المتاحة إلى نمو الإيرادات بنسبة 25 بالمئة ونمو صافي الدخل الطبيعي المعدل بنسبة 38 بالمئة.
- الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة 16 مليون ريال سعودي مدفوعة بالأداء الزراعي المستقر مقارنة بخسارة 15 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي.