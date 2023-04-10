وارتفعت مبيعات المراعي خلال الربع الأول من عام 2023 بـ 12.5 بالمئة على أساس سنوي لتسجل ما يقارب الـ 5.07 مليار ريال سعودي مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال خلال الربع المماثل من عام 2022.

وعزت الشركة في بيان، سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول، إضافة إلى دعم لمرة واحدة، مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها المراعي: ومقدار هذه المكاسب والدعم للمرة الواحدة 149 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 35% في صافي الربح على أساس سنوي.

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 16 بالمئة كما يلي: