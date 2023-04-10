وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1992.97 دولار الأونصة، وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9 بالمئة إلى 2007.80 دولار.

وتأتي التراجعات الحالية حسب رأي رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية هاريش في. بسبب "جني الأرباح على خلفية توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي وما أعقبه من تقرير الجمعة الذي أظهر نموا قويا في الوظائف في الولايات المتحدة إلى جانب استقرار الدولار".

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 236 ألف وظيفة في مارس، مقابل توقعات عند 239 ألفا، كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة في الشهر السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 24.75 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1000.78 دولار وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1464.79 دولار.

وشهدت التداولات اليوم هدوءا في ظل إغلاق أسواق أستراليا وهونغ كونغ والأسواق الأوروبية الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة.