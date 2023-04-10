وقالت &e في البيان "من خلال هذا الاستثمار الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار (1.5 مليار درهم) أصبحت "إي أند" المساهم صاحب حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، جنباً إلى جنب مع Uber وجميع مؤسسي كريم. ويقدم التطبيق للعملاء أكثر من اثنتي عشرة خدمة بما في ذلك؛ خدمات توصيل الطعام والبقالة، والـ micro-mobility، والدفع الإلكتروني، ومجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية، علاوة على العديد من الخدمات الأخرى مثل تنظيف المنازل، وتأجير السيارات، وغسيل الملابس. وتقدم «كريم" خدماتها في 10 دول منتشرة في مناطق الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب أسيا.

ومع هذا الاستثمار الجديد، تسعى "كريم" لتحقيق رؤيتها الطموحة لإنشاء أول تطبيق شامل "everything app"، والذي من شأنه أن يخدم العملاء في منطقة الشرق الأوسط. وسيشمل ذلك تعزيز نطاق خدمات توصيل الطعام، والبقالة، وخدمات التكنولوجيا المالية، وبرنامج الاشتراك "كريم بلس" في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على إضافة المزيد من خدمات الشركاء إلى التطبيق.

وتتوقع شركة "كريم" تحقيق تكاملاً هاماً مع إي أند، والاستفادة في الوقت نفسه من قاعدة العملاء الكبيرة للمجموعة، ومن خبرتها الواسعة في توسيع نطاق الأعمال عبر الدول والمناطق المشتركة التي يعمل بها كلا الطرفان.

يتوافق هذا الاستثمار أيضاً مع الاستراتيجية الطموحة لـ "إي أند"، والمتمثلة في توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، وبما يسهم في دعم تحولها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية.

كما سيمنح هذا الاستثمار e& فرصة الوصول إلى العديد من القطاعات الرقمية، وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية الجديدة والمبتكرة، والتوسع في مناطق ودول جديدة. كما ستعمل e& على توظيف Careem Super App في تعزيز نمو خدماتها الرقمية للمستهلكين، بما في ذلك خدمات التكنولوجيا المالية من e& money التابعة لــ e& life، والتي ستلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية تطبيق Careem Super App، من خلال توفير عروض خدمات مالية قوية من "إي أند موني".

وقد نجحت "إي أند" في السنوات الأخيرة في التحول إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على دمج التقنيات الناشئة في قطاعات أعمالها المختلفة. وتقدم "إي أند" اليوم خدماتها الرقمية الرائدة والمبتكرة لأكثر من 163 مليون مشترك منتشرون في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

من جانبه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ "إي أند"، "لقد نجحت تطبيقات الــ Super Apps اليوم في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الأسواق الناشئة، وذلك بفعل الشعبية الكبيرة التي تمتلكها هذه التطبيقات والتي جاءت من الحاجة إلى توفير تجارب رقمية فريدة وسلسة للعملاء. لقد أسهم الجيل الأول من المستخدمين الذي نشأوا على استخدام الهواتف المتحركة في ظهور بيئة أعمال شجعت على انتشار مثل هذه التطبيقات، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد العملاء الذين يقومون بتأدية أنشطتهم وتفاعلاتهم اليومية من خلال تلك المنصات الرقمية المبتكرة".

مضيفاً "يعتبر تطبيق Careem Super App بمثابة تطبيق رقمي تطور طبيعياً من خلال إنشاء شبكة سريعة النمو لتوصيل طلبات الطعام والبقالة، ومنصة موثوقة للشركات الناشئة في سعيها لتحقيق طموحاتها في التوسع. إن الرؤية المشتركة بين إي أند وشركة كريم هي بالتأكيد رؤية داعمة لتحقيق طموحات وتطلعات كلا الطرفان. من هنا، فإنني على ثقة بأننا سنكون قادرين معاً على تعزيز دورنا في مختلف الأسواق التي نتواجد فيها، لاسيما من خلال توفير حلول وخدمات رقمية رائدة ومبتكرة تلبي حاجات ومتطلبات العملاء الحالية والمستقبلية".

من جانبه، قال دارا خوسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة Uber، "لقد نجحت شركة كريم، خلال العقد الماضي، في إحداث ثورة في عالم النقل والمواصلات في منطقة الشرق الأوسط. ونحن سعداء اليوم بمواصلة العمل والشراكة مع شركة كريم، وفي الوقت نفسه فإننا نرحب بانضمام إي أند. إننا حريصون في هذه المرحلة على تطوير تطبيق Careem super، وبالشكل الذي يمكننا من تقديم المزيد من الخدمات والحلول لملايين الأشخاص في هذا الجزء من العالم سريع الحركة والتطور. إننا في شركة Uber متحمسون بالتأكيد لرؤية التأثير الذي ستحدثه منصة كريم على هذه المنطقة خلال العقد القادم وما بعده".

تجدر الإشارة إلى أنه، ومنذ استحواذ شركة Uber في العام 2020، تطورت كريم لتصبح تطبيقاً متعدد الخدمات، يقدم للعملاء قائمة فريدة من الخدمات الرائدة والمبتكرة.

ففي العام 2022 نمت خدمة Quik، خدمة توصيل طلبات البقالة في الإمارات بمعدل 46 ضعفاً، وكذلك خدمة توصيل طلبات الطعام التي نمت بنسبة 86 بالمئة.

كما قامت "كريم" بإطلاق محفظة "كريم باي" الرقمية والخاصة بخدمات التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتضمن؛ دفع الفواتير، والتحويلات الدولية، وخدمة التحويلات النقدية المحلية بين الأفراد peer-to-peer، وخدمة الدفع بنقرة واحدة one-click checkout. كما ضاعفت "كريم بايك" من نسبة نمو شبكتها لتصل إلى 61%.

وفي السياق نفسه أطلقت "كريم" برنامج ولاء العملاء المدفوع "كريم بلس"، والذي يقدم مجموعة من الخدمات، حيث شهدت خدمة تنظيف المنازل نمواَ بمعدل 4 أضعاف، بينما ضمت "كريم" إلى منصتها أيضاَ شركاء جدد يقدمون خدمات تأجير السيارات، وخدمات تنظيف الملابس.

يبقى إتمام الصفقة خاضعاً للموافقات التنظيمية، وشروط الإغلاق المعتادة، والإجراءات الإدارية.