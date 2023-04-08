وأفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، السبت، نقلا عن مسؤول صيني قوله إن حجم التجارة بين الصين وفرنسا ارتفع من 60 مليار دولار أميركي إلى 80 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف المسؤول أن التعاون الصيني-الأوروبي تغلّب في عام 2022 على العديد من الآثار السلبية وحقق تقدماً مطرداً، لتسجل التجارة الثنائية مستويات قياسية جديدة بلغت847.3 مليار دولار، بينما ارتفعت الاستثمارات الجديدة من الشركات الأوروبية في الصين بنسبة 70 بالمئة لتصل إلى 12.1 مليار دولار.

وناقش رجال الأعمال الصينيين والفرنسيين وممثلون من شركات مثل بنك الصين، وبنك "بي إن بي باريبا"، والشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، وشركة "اليكتريسيتي دو فرانس" موضوعي مواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك وتعزيز التعاون، وقدموا اقتراحات حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وفرنسا.

وتعهدت الشركات في البلدين باغتنام الفرص الاستثمارية في الصين، وضمان استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النووية والتمويل والاستهلاك.