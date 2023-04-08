وذكرت وزارة الخارجية الهندية، بحسب الصحيفة، أن جباروفا ستصل البلاد، الأحد، في زيارة تستمر أربعة أيام يبحث خلالها الجانبان العلاقات بينهما والوضع في أوكرانيا وقضايا عالمية.

وأحجمت الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، عن إلقاء اللوم على حليفتها روسيا في اندلاع الحرب في أوكرانيا، وسعت إلى إيجاد حل دبلوماسي مع تعزيز مشترياتها من النفط الروسي.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية: "تطلب أوكرانيا من الهند المزيد من المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية ومعدات الطاقة لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت خلال الحرب".

وأوضحت الصحيفة أن جباروفا، التي ستصبح أول مسؤول حكومي أوكراني رفيع المستوى يزور الهند منذ اندلاع الحرب، ستدعو نيودلهي إلى توجيه "رسالة قوية من أجل السلام" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي من المقرر أن يزور الهند في يوليو لحضور قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون وسيزورها مرة أخرى في سبتمبر لحضور قمة مجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن جباروفا ستستفيض خلال محادثاتها مع الحكومة الهندية في عرض صيغة السلام الخاصة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمكونة من عشر نقاط وستدعو الهند إلى إضافة "صوتها العالمي المهم" للوصول إلى توافق في الآراء على هذه الصيغة.

وذكرت أن أوكرانيا حريصة على تلقي دعوة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين ودعوة زيلينسكي للتحدث إلى قادة المجموعة خلال القمة.

وقالت الصحيفة الهندية إن من المتوقع أن تدعو جباروفا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزيارة كييف.