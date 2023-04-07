وأكدت الهيئة انكماش الاقتصاد 2.1 بالمئة في العام بأكمله، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا واستنزفت تعبئة الرئيس فلاديمير بوتين لقوات الاحتياط في أواخر سبتمبر القوة العاملة.

ووفقا لبيانات معدلة للهيئة فقد نما الاقتصاد ثلاثة بالمئة في الربع الأول من عام 2022 وانكمش 4.5 بالمئة و3.5 بالمئة في الربعين التاليين.

وفي أحدث تقرير له، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي 0.2 بالمئة في عام 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة بانكماش 3.3 بالمئة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ردد على مدى عام أن العقوبات الدولية غير مجدية، حذر الاسبوع الماضي من العواقب "السلبية" للعقوبات "على المدى المتوسط".

وتراجع سعر صرف الروبل الروسي الجمعة في مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ عام، وبلغ 82 روبلا في بورصة موسكو.

ويواجه الاقتصاد الروسي مشكلات عدة حاليا، مع التراجع الشديد في صادرات الغاز وتقلص القوة العاملة والنقص في بعض سلاسل الإنتاج وهبوط قيمة الروبل، وتوقف قطاع السياحة وغيرها.