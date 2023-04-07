وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية في بيان أن المشروع "سيسهم في تعزيز أمن الطاقة في باكستان، ويزيد إمدادات المياه المستدامة للزراعة والاستهلاك البشري، ويدعم القدرة على الصمود في وجه الفيضانات".

وجاء في البيانين: "وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية تنموية لتمويل مشروع سد مهمند للطاقة الكهرومائية من خلال قرض تنموي ميسر بقيمة تتجاوز 240 مليون دولار".

وبالنسبة لباكستان، سيساعد التمويل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة للغاية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة حادة في ميزان المدفوعات، كما سيساعد على تلبية احتياجات الطاقة في الدولة البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

وأفادت الوزارة بأن المشروع سيستخدم مصادر للطاقة المتجددة لتوليد 800 ميغاوات من الطاقة الكهربائية مما يساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي لباكستان.

ويمول الصندوق السعودي للتنمية المشروع بشكل مشترك مع صندوق أوبك للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وذكرت الاتفاقية أن تخزين المياه سيدعم أساليب مستدامة للزراعة مما سيمكن البلاد من ري 6773 هكتارا من الأراضي الزراعية الجديدة وزيادة مساحة المحاصيل الحالية من 1517 إلى 9227 هكتارا في شمال غرب باكستان.

وجاء في البيانين أن الصندوق مول نحو 41 مشروعا وبرنامجا إنمائيا تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل مشتقات نفطية بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية لدعم الاقتصاد الباكستاني.

ولدى باكستان القدرة على توليد مزيج من الطاقة الحرارية والمائية، وهو أمر كاف من الناحية النظرية، لكن الدولة ليس لديها أموال كافية للاستفادة من قدرتها بالكامل مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة خاصة عندما يزيد الطلب على الطاقة في الصيف.