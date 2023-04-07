وجرى تعديل بيانات فبراير لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفا كما ورد سابقا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الجمعة، أن معدل البطالة في أميركا انخفض إلى 3.5 بالمئة، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى بقائه عند نفس مستواه في فبراير البالغ 3.6 بالمئة.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 33,18 دولار بحسب البيانات.

وتشير بيانات الوظائف القوية في مارس إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواصل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

يذكر أن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى توفير حوالي 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل.