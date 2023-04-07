وتراجع الروبل 1.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 82.28 بحلول الساعة 0930 بتوقيت موسكو، وانخفض واحدا بالمئة إلى 90.06 مقابل اليورو.

وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشاكل من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس إلى تراجع عوائد الصادرات.

وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني وفقا لحسابات رويترز التي أظهرت أيضا أن الروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ يوليو 2022 بنسبة تقارب 6 بالمئة.

وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا بعد تراجعها في مارس قد يدعم العملة الروسية على الأرجح في الأسابيع المقبلة.

وانخفضت أسعار النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي، في أواخر مارس لكن بعد الاضطرابات المصرفية في الغرب وقرار دول أوبك+ بالخفض الطوعي للإنتاج انتعشت الأسعار في الأيام الماضية ليرتفع الخامان القياسيان أكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع.

ولدى سؤاله عن تراجع الروبل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف الخميس "أسعار طاقتنا ارتفعت الآن وهذا مؤشر على أنه سيكون هناك المزيد من العملات الأجنبية القادمة إلى البلاد. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى أن يتجه سعر صرف الروبل إلى الصعود".