وأنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم مرتفعا 0.17 بالمئة عند 27518.31 نقطة، ومع هذا، ظل بعيدا عن أعلى مستوى سجله في وقت مبكر من الجلسة عند 27591.15 نقطة، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة إلى المنطقة الحمراء بعد استراحة منتصف اليوم.

وخسر مؤشر الأسهم اليابانية 1.87 بالمئة خلال الأسبوع الأول من السنة المالية اليابانية الجديدة. ووصل إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 28287.42 نقطة الثلاثاء فقط لينزلق بعد ذلك مع الأسهم العالمية إذ غذت موجة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة المخاوف من الركود.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 1965.44 نقطة مقلصا خسارته الأسبوعية إلى 1.9 بالمئة.

ويتحرك الين اليوم في نطاق ضيق بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 28 مارس في وقت سابق من الأسبوع، ليتحرك حول مستويات 131.805 مقابل الدولار.

وساهم الأداء الإيجابي لأسهم شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص الأداء لمؤشر نيكي، حيث ارتفع سهما مازدا بنسبة 1.95 بالمئة وسوبارو بنسبة 1.33 بالمئة، إلا أن سهم تويوتا تراجع 0.38 بالمئة بعدما كشفت الشركة عن تحديث استراتيجية السيارات الكهربائية.

فيما كان سهم شركة "سفن اند آي هولدينجز"، مشغلة سلسلة "7-إليفن" في اليابان، أكبر الخاسرين، إذ هوى أربعة بالمئة بعد أن جاءت نتائج الأرباح مخيبة للآمال.

وأغلقت معظم المؤشرات الأسيوية خلال تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بقيادة مؤشر كوسبي الكوري الذي سجل ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة.