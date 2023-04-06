وتشير التوقعات، التي صدرت قبل أيام من عقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في الربيع، إلى نمو الاقتصاد الأوكراني 0.5 بالمئة هذا العام بعد انكماش مذهل بلغ 29.2 بالمئة في عام 2022 الذي بدأت فيه روسيا حربها ضد أوكرانيا.

وقال البنك الدولي "صحيح أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها أوكرانيا نتيجة الغزو هائلة، لكن إعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود واستئناف تجارة الحبوب، بالإضافة إلى الدعم الكبير من المانحين، يساعد في دعم النشاط الاقتصادي هذا العام".

وانكمش الاقتصاد الروسي 2.1 بالمئة العام الماضي وهي نسبة أقل بكثير من انكماش بنسبة 3.5 بالمئة توقعها البنك الدولي في يناير.

وبالنسبة لعام 2023، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الروسي 0.2 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة بانكماش 3.3 بالمئة.

وتضم مجموعة البنك الدولي الإقليمية لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى كل من ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا وكرواتيا وجورجيا وقازاخستان وكوسوفو وقرغيزستان ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان.