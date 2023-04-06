وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة محققا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وكانت أسهم قطاع البنوك من بين أكبر الرابحين.

وبعد أن بدأت العام بقوة، ظلت الأسهم الأوروبية تحت ضغط عمليات البيع منذ الشهر الماضي إذ أبقت الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي على الإحجام عن المخاطرة مع قلق المستثمرين بشأن البيانات الاقتصادية المختلطة والركود الذي يلوح في الأفق.

ولا تزال الأسواق تتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة.

وتشير البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى أن سوق العمل تشعر بآثار سياسة التشديد النقدي للمجلس الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في رفع أسعار الفائدة في محاولته لتهدئة النشاط الاقتصادي وبالتالي كبح جماح التضخم.

ويترقب المستثمرون عن كثب تقرير الوظائف الأميركي الرئيسي المقرر صدوره غدا الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل على التوقعات بشأن أسعار الفائدة العالمية.

وبالعودة إلى منطقة اليورو، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل ملحوظ وأكثر مما كان متوقعا في فبراير لأسباب، من بينها تصنيع السيارات، بارتفاع اثنين بالمئة عن الشهر السابق.

وقادت أسهم شركات العقارات مكاسب القطاع وارتفعت 2.7 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة شل 2.3 بالمئة مع توقع شركة النفط والغاز العملاقة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من العام بعدما توقف في مصانعها الأسترالية العام الماضي.

وصعد سهم تيمينوس 1.7 بالمئة بعدما أشارت تقارير إلى أن الشركة طلبت في الأسابيع القليلة الماضية من مشترين محتملين تجديد رغبتهم في الشراء بعد انهيار محادثات الاستحواذ العام الماضي بسبب خلاف على السعر.

وارتفع سهم مجموعة زوريخ للتأمين 1.9 بالمئة بعدما أعلنت المجموعة عن انسحابها من مجموعة (نت زيرو إينشورانس ألاينس) لتصبح ثاني عضو مؤسس يغادر مجموعة العمل المناخي في أقل من أسبوع.

وصعد سهم كريدي سويس 0.7 بالمئة بعد أن أصدرت سويسرا تعليماتها للبنك بإلغاء جميع المكافآت المستحقة للمستويات الثلاثة الأولى من الإدارة أو تقليصها.

وستغلق الأسواق يومي الجمعة والاثنين في عطلتي الجمعة العظيمة وعيد القيامة.