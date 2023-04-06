وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى تراجعت بواقع 18 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 228 ألفا في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل.

وجرت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر طلبات بأكثر من 48 ألفا عما سبق الإعلان عنها.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وقامت الحكومة بتعديل بيانات سنوات ماضية وأدخلت عوامل موسمية مستحدثة لكل من الطلبات الجديدة وما تسمى بالطلبات المستمرة. وستتم إتاحتها للجمهور في وقت لاحق اليوم.