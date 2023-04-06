تم تداول الأسهم عند 1.22 درهم مع فتح سوق دبي اليوم الخميس، مقابل سعر الطرح العام الأولي القريب من أعلى نطاق السعر الاسترشادي عند 1.03 للسهم.

والأنصاري هي واحدة من أولى الشركات العائلية التي يتم طرحها للاكتتاب العام في دولة الإمارات.

وقالت شركة كيه.بي.إم.جي في تقرير في أكتوبر إن الشركات العائلية تمثل حوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الخليج وتوظف نحو 80 بالمئة من القوة العاملة.

وتعهدت شركة الصكوك الوطنية الإماراتية، المملوكة لصندوق الثروة السيادي في دبي، بتقديم 200 مليون درهم كمستثمر أساسي في الاكتتاب العام لشركة الأنصاري.

ووفقا لمذكرة للمستثمرين اطلعت عليها رويترز تمت تغطية الاكتتاب بعد فترة وجيزة من بدايته في 16 مارس، على الرغم من عمليات البيع المكثفة في السوق العالمية بسبب القلق بشأن الوضع المالي لبنك كريدي سويس.

شهد الشرق الأوسط انتعاشا في عمليات إدراج الأسهم في عام 2022 وحتى الآن هذا العام، وشمل ذلك شركة أبراج لخدمات الطاقة العُمانية ووحدة الغاز التابعة لأدنوك في أبوظبي.

ووفقا لبيانات ديلوجيك، جمعت شركات في منطقة الشرق الأوسط 21.9 مليار دولار من طروحات عامة في عام 2022 وهو ما تجاوز نصف إجمالي عائد العمليات المماثلة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.