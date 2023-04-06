ويأتي تقرير بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة غدا الجمعة في أعقاب بيانات مخيبة للتوقعات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريدات وبيانات توظيف القطاع الخاص الأربعاء، فضلا عن تراجع نشاط الصناعات التحويلية الأميركية في مارس في مطلع الأسبوع.

وأضافت مجموعة البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى مخاوف من ركود وشيك لأكبر اقتصاد عالمي، الأمر الذي كبح جماح شهية المخاطرة ودفع المتعاملين إلى البحث عن بعض أصول الملاذ الآمن.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 101.95 بعد تراجعه إلى أقل مستوى في شهرين عند 101.40 في الجلسة السابقة.

كما تلقى الين الياباني بعض الدعم من مراهنات الملاذ الآمن وسجل في أحدث تداول له ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 131.01 مقابل الدولار.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر 0.29 و0.27 بالمئة على التوالي.

كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2450 دولار، في حين نزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.