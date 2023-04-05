وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه الصفقة التي لا تزال خاضعة للموافقات التنظيمية ستعزز مكانة "سافي" في مجال الألعاب الإلكترونية عالميا، بالإضافة إلى تمكين "سكوبلي" من تسريع نموها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ولدى سكوبلي سجل حافل في تطوير مجموعة واسعة من الألعاب خاصة على الهاتف المحمول، والتي من بينها "Star TrekTM Fleet Command"، و"Stumble Guys"، و"Scrabble GO" و"Yahtzee With Buddies".

وكانت السعودية أعلنت العام الماضي عن استراتيجية لتوسيع الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية بقيمة تصل إلى 38 مليار دولار حتى عام 2030، وذلك من خلال مجموعة سافي التابعة للصندوق السيادي السعودي، والتي تأسست في بداية عام 2022.

وقال بريان وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سافي" في البيان المنشور على موقع الشركة: "تعتبر (سكوبلي) واحدة من أسرع شركات الألعاب نموا اليوم، وقد جذبت اهتمامنا منذ فترة طويلة بقدرتها على بناء مجتمع لاعبين مخلصين ومتفاعلين. مهمتنا في مجموعة (سافي)، هي الاستثمار في مجتمع الألعاب العالمي وتنميته من خلال استقطاب أفضل العقول للانضمام إلينا".

ووسعت السعودية استثماراتها في قطاع الألعاب بالاستحواذ على حصص في شركة نينتندو اليابانية ومجموعة إمبريسر للألعاب السويدية العام الماضي، كما استثمرت حوالي 265 مليون دولار في شركة "في إس بي أو" الصينية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية في فبراير الماضي عبر شركة "سافي".