وفي مقابلة مع قناة "آر تي عربي"، قال المسؤول الروسي:"في السنوات الأخيرة، كانت معظم الحبوب التي تأتي إلى مصر مصدرها روسيا نظرا لجودتها وسعرها".

وأشار فيرشينين إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي.

وفي يناير الماضي، أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكرى عن استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

جاء ذلك فى كلمة للوزير المصري خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر "صوت الجنوب" تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.