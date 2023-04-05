وكانت أنشطة التعاملات والتداولات في السوق أكثر هدوءا مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة الذي من المقرر أن يصدر الجمعة.

ورفع البنك المركزي في نيوزيلندا على غير المتوقع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 14 عاما إلى 5.25 بالمئة. وكانت توقعات المحللين تشير لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 1.1 بالمئة لأعلى مستوى في شهرين مسجلا 0.6383 دولار بعد القرار لكنه تراجع بعد ذلك وبلغت نسبة ارتفاعه في أحدث التداولات 0.1 بالمئة مسجلا 0.6361.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، لأدنى مستوى في شهرين عند 101.43، وارتفع في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة مسجلا 101.59 بعد أن هبط 0.5 بالمئة في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن الوظائف الجديدة بالولايات المتحدة تراجعت لأدنى مستوى فيما يقرب من عامين في فبراير مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الأعلى بدأت تؤثر على سوق العمل.

وتتوقع الأسواق بنسبة 59 بالمئة أن يبقي اليفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مايو ارتفاعا من 43 بالمئة قبل يوم.

واستقر اليورو عند 1.0948 دولار بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في شهرين سجله الثلاثاء، بينما تراجع الإسترليني 0.2 بالمئة عند 1.2479 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في عشرة أشهر قبل يوم.

ويتجه الدولار لتسجيل خسارة لليوم الثالث على التوالي أمام الين الياباني إذ تراجع 0.3 بالمئة إلى 131.20.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.67 دولار أميركي بعد يوم من إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6 بالمئة بعد زيادتها عشر مرات متتالية قائلا إنه بحاجة لمزيد من الوقت لتقييم تأثير عمليات رفع الفائدة السابقة.