وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2021.97 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0925 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2038.70 دولار.

وقال محللون إن الذهب في وضع يسمح له بمواصلة المكاسب والبقاء فوق مستوى ألفين دولار، حيث تقلل توقعات تراجع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، والمعدن النفيس هو أداة للتحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية.

وقفزت أسعار الذهب اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من عامين.

واستقر مؤشر الدولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، مما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وسجل الذهب أعلى سعر باليورو والجنيه الإسترليني في أكثر من أسبوع.

وفي أوروبا تسارع تعافي منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن الانتعاش كان متفاوتا على مستوى البلدان. وخلص استطلاع لرويترز إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعات مايو ويونيو ويوليو.

وبينما تتوقع الأسواق توقفا مؤقتا في رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في مايو،، قالت لوريتا ميستر رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن البنك المركزي سيتخذ على الأرجح قرارات أخرى برفع أسعار الفائدة في المستقبل، ليصل سعر الفائدة النهائي إلى أكثر من خمسة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.78 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1019.44 دولار والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1463.81 دولار.