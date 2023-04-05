وستقوم بنوك "إيه.بي.سي" و"سيتي" وأبوظبي الأول و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" والبحرين الوطني و"ستاندرد تشارترد" بترتيب اتصالات مع المستثمرين الأربعاء.

ومن المحتمل أن يتبع ذلك بيع لصكوك لأجل أكثر من سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 سنة حسب ظروف السوق.

وكان الاقتصاد البحريني قد سجل نموا ملحوظا في 2022 بلغ 4.9 بالمئة، محققا بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2013.

ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.2 بالمئة، في أعلى معدل منذ 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0 بالمئة. فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4 بالمئة.

كما سجل القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ البحرين، إذ بلغت 83.1 بالمئة خلال العام 2022.