كان العراق قد أعلن الثلاثاء موافقته على حصة أصغر تصل إلى 30 بالمئة في مشروع توتال إنرجيز الذي تأخر كثيرا مما أحيا اتفاقا تأمل بغداد في أن يجذب الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى البلاد التي عانت من الحرب.

وذكر بيان حكومي عراقي إن مجلس الوزراء وافق على خفض حصته في مشروع لتطوير مصادر الغاز والنفط والطاقة المتجددة في المنطقة الجنوبية من 40 بالمئة الى 30 بالمئة املا بحسم المشروع الذي تأجل طويلا.

وأوضح أن شركة نفط البصرة المملوكة لوزارة النفط هي التي ستدير حصة الحكومة بدلا من شركة النفط الوطنية التي الغيت خطوات تاسيسها اخيرا بقرار من المحكمة الاتحادية.

وكانت الحكومة العراقية تصر في السابق على حصة 40 بالمئة الأمر الذي عطل تنفيذ المشروع برغم حاجة البلاد الماسة للغاز كوقود لمحطات الكهرباء لديه.

ويتألف المشروع وهو أحد أهم مشاريع العراق لاستثمار الغاز وتأمين الطاقة البديلة من أربعة محاور: