وتوقع البنك "ارتفاع قوة تسعير أوبك، وهي القدرة على رفع الأسعار دون الإضرار كثيرا بالطلب، كمحرك اقتصادي رئيسي"، ويقدر أن خفض الإنتاج سيرفع عوائد أوبك+ لأن زيادة الأسعار تعوض الانخفاض في حجم الإمدادات.

وأعلنت 9 دول من تحالف أوبك+ الأحد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بواقع 1.16 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري لتصبح إجمالي التخفيضات المعلنة من التحالف 3.66 مليون برميل يوميا مما ساعد على رفع الأسعار لتتحرك حول 86 دولارا للبرميل.

كما توقع غولدمان ساكس تحقيق التزام بنسبة تقترب من 90 بالمئة بخطة خفض الإنتاج الطوعية، نظرا لأن الدول التي أعلنت عن الخفض لديها سجل امتثال قوي ونفذت ما يقرب من 90 بالمئة من قرار خفض الإنتاج المعلن في أكتوبر 2022 بحلول يناير 2023.

وكرر البنك توقعاته بعودة السوق إلى عجز مستمر اعتبارا من يونيو وما بعد ذلك نظرا للنمو السريع في الأسواق الناشئة وتراجع الإمدادات الروسية وتباطؤ الإمدادات الأميركية.

ورفع غولدمان ساكس الاثنين توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر 2023 بخمسة دولارات إلى 95 دولارا للبرميل.

ورفع بنك باركليز أيضا توقعاته لأسعار النفط بخمسة دولارات عن السعر المستهدف البالغ 92 دولارا للبرميل، في حين أشارت مؤسسة جيفريز للاستشارات المالية إلى أن سعر خام برنت قد ينهي العام عند 96 دولارا للبرميل.