وكانت دول أعضاء في تحالف أوبك+ تتضمن السعودية والإمارات والعراق قد قررت خفضا طوعيا لإنتاجها من النفط الخام بإجمالي 1.16 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية العام.

وستؤدي التعهدات إلى رفع الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ منذ نوفمبر إلى 3.66 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.

وردا على سؤال حول الانتقادات الأمريكية لقرارات الخفض الطوعي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "في هذه الحالة، من مصلحة قطاع الطاقة العالمي الحفاظ على الأسعار العالمية للنفط والمنتجات النفطية عند المستوى المناسب. وهذا ما يجب التركيز عليه. وسواء كانت البلدان الأخرى راضية أم لا، فهذا شأنهم الخاص".

وأضاف بيسكوف أن من المهم الحفاظ على الأسعار عند مستوى معين لأن هذا القطاع كثيف الاستثمار ولأنه في المستقبل المنظور ليس من الممكن تلبية احتياجات جميع البلدان من مصادر متجددة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت روسيا قد نسقت إجراءاتها مع أوبك+، قال "روسيا على اتصال دائم مع عدد من دول مجموعة أوبك+، هذه عملية طبيعية، لكن لا شيء أكثر. وفي هذا الصدد، يكون للدول خط مستقل، مصلحة مستقلة في استقرار السوق".

وفي أول يوم تداول بعد قرارات الخفض الطوعي، قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل، حيث كانت توقعات الأسواق تشير إلى أن تبقي أوبك+ الإنتاج مستقرا حتى نهاية هذا العام، بعد أن خفضت الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في نوفمبر الماضي.