وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية الأسبوع الماضي إلى الموظفين الأميركيين وبعض الموظفين الدوليين، طلبت ماكدونالدز منهم العمل من المنزل من الاثنين حتى الأربعاء حتى تتمكن من اتخاذ قرارات التوظيف، وفقاً للتقرير. ومن غير الواضح عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في شيكاغو في الرسالة التي اطلعت عليها صيحفة وول ستريت جورنال،"خلال أسبوع 3 إبريل، سنقوم بإبلاغ القرارات الرئيسية المتعلقة بالأدوار ومستويات التوظيف عبر المؤسسة".

وأضاف التقرير أن ماكدونالدز طلبت أيضاً من الموظفين إلغاء جميع الاجتماعات الشخصية مع البائعين والأطراف الخارجية الأخرى في مقرها الرئيسي.

وقالت سلسلة الوجبات السريعة في يناير إنها ستراجع مستويات التوظيف في الشركات كجزء من استراتيجية عمل محدثة، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال في بعض المناطق والتوسع في مناطق أخرى.

ومن المتوقع أن تبدأ ماكدونالدز الإعلان عن القرارات الرئيسية، الاثنين.

مذبحة قطاع التكنولوجيا

كان لشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم النصيب الأكبر في عمليات تسريح العمالة، بعد أن قامت بإلغاء أكثر من 153 ألف موظف منذ بداية عام 2023، إذ يواجه القطاع ضغوطًا غير مسبوقة سواء في التكاليف والإيرادات.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة أمازون العالمية أنها ستلغي 9000 وظيفة أخرى بالإضافة إلى 18 ألف وظيفة أعلنت عن إلغائها في يناير.

أيضاً ألغت "ميتا"، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 10 آلاف وظيفة قبل أسبوعين. وأعلن الرئيس التنفيذي تسريح الموظفين وتجميد التوظيف كجزء من "عام الكفاءة" للشركة.

وتأتي إعادة الهيكلة بالشركة، التي شهدت أيضًا إغلاق 5000 إعلان وظائف شاغرة أخرى دون توظيف، بعد أقل من ستة أشهر من إعلان الشركة عن 11 ألف وظيفة فائضة عن الحاجة.

وفي ذروتها في عام 2022، نمت ميتا إلى 87 ألف موظف على مستوى العالم، مع حدوث جزء كبير من هذا التوظيف منذ بداية جائحة كوفيد.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ألغت شركة إريكسون 8500 وظيفة، وألغت "فيليبس" 6000 وظيفة، وألغت شركة أي بي إم 3900 وظيفة.

وكان عملاق تكنولوجيا البرمجيات مايكروسوفت قد قام بتسريح 10 آلاف موظف في يناير.