وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش في أول جلسة تداول في الربع الجديد، بعد تحقيق مكاسب متتالية في الربعين الماضيين.

وكانت أسهم شركات النفط والغاز أكبر الرابحين، وصعد مؤشر القطاع 3.6 بالمئة مقتربا من تسجيل أفضل يوم له في أربعة أشهر.

وقفزت أسعار النفط الخام بأكثر من خمسة بالمئة، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومنتجو النفط الآخرون في أوبك+ أمس الأحد تخفيضات إضافية في إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وصعدت أسهم شركات نفط عملاقة مثل توتال وشل وbp أربعة بالمئة لكل منها.

وسيترقب المستثمرون عن كثب بيانات قطاع التصنيع في منطقة اليورو لشهر مارس، المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، لتقييم قوة اقتصاداتها.

وارتفع سهم أوني كريديت 0.5 بالمئة مع بدء البنك الشريحة الأولى من برنامج إعادة شراء الأسهم اليوم الاثنين والتي تصل إلى 2.34 مليار يورو.

وهبط سهم شركة دي.إس.في للخدمات اللوجستية 2.8 بالمئة بعد طرح جديد لأسهمها.