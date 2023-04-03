وتشير الأرقام إلى النمو الكبير في حجم الأعمال الخارجية للشركة والتي تجاوزت لأول مرة في تاريخها حجم الاعمال الداخلية، وبذلك تكون نجحت في تأمين حجم أعمال بقيمة إجمالية 216 مليار جنيه حتى عام 2028، في مؤشر قوي علي كفاءة تطبيق خطة العمل الاستراتيجية الجديدة للشركة ( 2022 - 2026)، كما بلغت إيرادات الشركة نحو 40 مليار جنيه بزيادة 16 بالمئة محققة زيادة فى صافى الربح بنسبة 22 بالمئة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أهمية الخطوات النوعية التي نفذتها "بتروجت" لتطوير قدراتها التصنيعية للمعدات ومكونات المشروعات وتحديث أسطول المعدات بما يرفع الثقة محليا ودوليا في قدرتها على تنفيذ المشروعات بجودة ومقاييس عالية ويؤهلها للحصول على فرص جديدة لتنمية حجم أعمالها خاصة مع الارتفاع الحالي في أسعار البترول وتنامي الاستثمارات والمشروعات بالدول العربية الشقيقة، ما يشكل فرصا واعدة لبتروجت والشركات المصرية.

ولفت إلى أن امكانيات الشركة المتطورة ومساهمتها الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة جعلها مبعث فخر لقطاع البترول ومؤهلة باستمرار لتنفيذ تلك المشروعات.

كما أشاد بما حققته في مجال التنمية البشرية والتأهيل المستمر لكوادرها وتحقيق الشمول والمساواة و تفعيل دور المرأة في قطاع مثل قطاع التشييد والانشاء للمشروعات البترولية ومشروعات البنية التحتية. حيث ان المهندسات والعاملات في منظومة عمل بتروجت اثبتن كفاءتهن في الاداء الناجح في هذه المنظومة.

واستعرض رئيس بتروجت المشروعات الجديدة التي تنفذها داخل مصر وخارجها والتي بلغت اكثر من 275 مشروع خلال العام ، موضحا فوز بتروجت خلال العام بتنفيذ مشروعات جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شملت الفـــوز بمشروعين لتنفيذ نظم نقل المياه المغذية لمدينة ( ذا سباين) بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الفوز بعقد مقاول عام لمشــــروع Boiler Installation for Global Power لصالح شركة أرامكو بالسعودية، و الفوز بمشــــروع "التــــوسعة الثانيـــــــة لمعمل انتاج للزيوت بالسعودية واخيرا الفوز بتنفيذ مشـــــروع جديد في حقل بوحصا لصالح شركة أدنوك بالإمارات العربية المتحدة، هذا علاوة علي ما تنفذه الشركة من قبل من عدد كبير من المشروعات في الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والجزائر والأردن والإمارات .

كما تم استعراض المشروعات الجديدة التي تنفذها بتروجت في قطاع البترول المصري، حيث تم إسناد أول مشــروع لبتروجت لتنفيذ المواسير المرنة لنقل المياه لصالح شركة بتروبل والفـــوز بمشــروع أعمال تصنيع الهياكل المعدنية لوحدات MEG بمشروع حقل ظهر، والفوز بمشروع عقد مقاول عام تنفيـــذ محطة تسهيلات الإنتاج المبكر في حقول بتروسنان، هذا علاوة على تنفيذ مشروعات محطة معالجة الصرف الصرف الصناعي بالسويس وتوسعات مصفاة تكرير ميدور وتطوير مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت لإنتاج السولار بأسيوط وانتاج الالواح الخشبية MDf وعدد كبير من مشروعات خطوط البنية الأساسية لخطوط شبكات نقل البترول والغاز.

كما تم توقيع اتفاقيـــة ضمن تحالف يضم بكتل وبتروجت وإنبي مع شركة شل للبدء فى إنشاء أنظمة موحدة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.

واستعرض رئيس بتروجت مشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية للدولة كمشروع مجمع الأسمدة الأزوتية بالسخنة ونفق الشهيد احمد حمدي الشمالي والخط الرابع لمترو الانفاق، ومحطات القطار الكهربائي (العاشر من رمضان - السلام) ومحطتي القطار السريع بالنوبارية والسادات ومحطة الضبعة النووية والحديقة المركزية والمنظومة الذكية لشبكات المياه والري بالعاصمة الإدارية، إضافة إلى التأهيل ضمن ائتلاف عالمي لمشروع تنفيذ "ترام الرمل" لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومشروع إنشاء وتطوير ميناء السخنة لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضاً التأهيل ضمن ائتـــلاف عالمي لمشروع تنفيذ مترو أبوقير.