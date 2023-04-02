وقال لوك غفوري، رئيس شؤون الإعلام الخارجي في حكومة إقليم كردستان، في تغريدة على "تويتر": "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع".

وكانت تركيا أغلقت خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان قبل حوالي أسبوع بعد فوز بغداد بقضية تحكيم دولي ضد تركيا، وبما يمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية.