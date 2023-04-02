وصدّر العراق 3.295 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وذكرت وزارة النفط في بيان أن إيرادات العراق في مارس بلغت 7.4 مليار دولار بمتوسط سعر للبرميل عند 73.37 دولار.

وتوشك الحكومة العراقية على التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان من أجل استئناف تصدير النفط من الشمال بعد أن توقف نحو أسبوع بعد فوز بغداد في قضية تحكيم دولي ضد تركيا.

وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي إلى ميناء جيهان في 25 مارس، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.

ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي حوالي 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5 في المئة تقريبا من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.