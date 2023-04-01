وقالت وكالة التصنيفات العالمية إن الحكومة العمانية تجري إصلاحات في ميزانيتها، وإن "سداد الديون وقوة الناتج المحلي الاجمالي الاسمي خفضا نسبة الدين الإجمالي إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022".

وتوقعت ستاندرد آند بورز استمرار الزخم في إصلاحات الحكومة العمانية للموازنة والاقتصاد في الفترة بين عامي 2023 و2026.

كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان بنحو 2.5 بالمئة سنويا في المتوسط بين 2023-2026.