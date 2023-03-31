والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ الحرب الروسية التي اندلعت في 24 فبراير 2022، وأول حزمة مالية كبيرة يوافق عليها صندوق النقد لدولة تخوض صراعا مستمرا.

ويأتي القرار ليضفي الطابع الرسمي على اتفاق على مستوى الخبراء توصل إليه صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا يوم 21 مارس ويأخذ بعين الاعتبار مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب.

ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في جذب تمويلات كبيرة لأوكرانيا من المانحين والشركاء الدوليين ومن بينهم البنك الدولي ومقرضين آخرين.