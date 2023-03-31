وأظهرت البيانات أن الواردات وصلت إلى 30.71 مليار دولار فيما تراجعت الصادرات 6.4 بالمئة إلى 18.64 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في عام 2021، تهدف تركيا إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة، وذلك رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأظهرت البيانات أن العجز التجاري لشهري يناير وفبراير ارتفع 44.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 26.33 مليار دولار.