وأضاف فون دير لايين التي تتوجه الأسبوع المقبل إلى بكين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "علينا أن نكون صريحين: الطريقة التي ستستمر فيها الصين بالتصرف حيال حرب بوتين ستشكل عاملا حاسما في مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قام الأسبوع الماضي بزيارة دولة الى روسيا.

وعرضت الصين التي لم تندد أبدا بالحرب الروسية الأوكرانية، "خطة سلام" في فبراير الماضي لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة لكن الولايات المتحدة وأوروبا لا تزال مشككتين بقدرة بكين على لعب دور وسيط.

من جانب آخر، حذرت واشنطن بكين من محاولة تسليم أسلحة لموسكو.

وقالت فون دير لايين في خطاب أمام مراكز أبحاث في بروكسل "على الصين واجب القيام بدور بناء في تعزيز سلام عادل. لكن هذا السلام لا يمكن أن يكون عادلا إلا إذا كان قائما على احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وقالت إن "أي خطة سلام تكرس الضم الروسي هي ببساطة غير قابلة للتطبيق".

يزور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بكين حاليا. وبعد المستشار الألماني أولاف شولتس في نوفمبر أصبح ثاني مسؤول في دولة في الاتحاد الأوروبي يزور الصين منذ بدء وباء كوفيد-19 قبل أكثر من ثلاث سنوات.

سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين منتصف الأسبوع المقبل، وترافقه في قسم من زيارته رئيسة المفوضية الأوروبية.