وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن الإيرادات المعدلة غير المدققة للشركة للسنة المالية قد بلغت 24.7 مليار دولار، (حوالي 90.7 مليار درهم)، بزيادة مقدارها 5.2 مليار دولار أو 27 بالمئة بالمقارنة مع 19.5 مليار دولار (71.6 مليار درهم) سجلت كإيرادات للسنة المالية 2021.

وأوضحت أدنوك للغاز أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بظروف السوق القوية التي دعمت بيئة التسعير المحسنة وزيادة بنسبة 3 بالمئة تقريباً في حجم المبيعات خلال هذه الفترة.

كما نمت الأرباح المعدلة غير المدققة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 8.7 مليار دولار، بزيادة 2.1 مليار دولار أو 32 بالمئة بالمقارنة مع 6.6 مليار دولار للسنة المالية 2021.

وساهم التركيز على رفع الكفاءات التشغيلية في زيادة هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 35 بالمئة مقابل 34 بالمئة للسنة المالية 2021 وارتفع التدفق النقدي الحر التوضيحي للسنة المالية 2022 بنسبة 35 بالمئة من حوالي 4 مليارات دولار في السنة المالية 2021 إلى حوالي 5.2 مليار دولار مستفيداً من ارتفاع الأرباح المعدلة خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وانخفاض النفقات الرأسمالية خلال نفس العام.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الدخل المعدل غير المدقق للسنة المالية 2022 حوالي 4.9 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسية 37 بالمئة تقريبا مقارنة بصافي الدخل المعدل غير المدقق للسنة المالية 2021 حوالي 3.6 مليار دولار (13.2 مليار درهم).

الجدير بالذكر أن الاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" هو أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ أن حجم الطرح بلغ نحو نحو 2.5 مليار دولار بعد تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.37 درهم (0,645 دولار)، كما بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 50 مليار دولار.