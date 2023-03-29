وورد في تقرير الإعلام أنه عيّن فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية خلفا لبسام طعمة. وكان قدور مديرا عاما للشركة السورية للنفط في العامين الماضيين.

وعيّن الأسد محسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

والتعديل هو أكبر تعديل وزاري يجريه الأسد منذ انتخابه في 2021 لتولي الرئاسة سبعة أعوام أخرى، وأجرى الأسد في 2021 تعديلا في مناصب قليلة فقط في الحكومة.

وبدل الأسد وزير دفاعه في أبريل 2022.

وكلف الصراع المشتعل منذ 2011 سوريا كثيرا من إنتاجها المحلي من النفط، لا سيما إنتاج حقول شمال شرق البلاد التي لا تخضع لسيطرة الحكومة.

ويقول خبراء بقطاع النفط إنه نتيجة لذلك، زاد اعتماد سوريا على شحنات النفط الإيراني، لكن تغليظ العقوبات على إيران وسوريا وحلفائهما ونقصا حادا في العملة الصعبة زادا من صعوبة الحصول على الإمدادات الكافية في العام المنصرم.