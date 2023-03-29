وستمكن المنصة الجديدة الشركة من إدارة وتنسيق العمليات اللوجستية والبحرية بصورة شاملة في قاعدة اللوجستيات المتكاملة للشركة في منطقة المصفح في أبوظبي.

وكجزء من إطلاق مشروع المنصة، أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، عن توقيعها عقد تبلغ مدته خمس سنوات مع شركة "أدنوك البحرية" بقيمة 9.5 مليار درهم (حوالي 2.6 مليار دولار) لتقديم خدمات لوجستية متكاملة، مع خيار التمديد لمدة خمس سنوات إضافية.

ويشمل العقد تقديم خدمات الموانئ، وعمليات المستودعات، والرفع الثقيل، ومناولة المواد والشحن، وتحريك الحفارات ومنصات الاسناد البحرية، وعمليات المحطة البحرية، وخدمات إدارة النفايات. وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80 بالمئة من قيمة العقد إلى الاقتصاد الإماراتي وذلك من خلال برنامج "أدنوك" الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

ويأتي إطلاق "أدنوك للإمداد والخدمات" لمنصة الحلول اللوجستية المتكاملة تماشياً مع التزامها بدعم النمو المتواصل لقطاع الطاقة على مستوى المنطقة، وذلك من خلال إدارة جميع المتطلبات اللوجستية بالاعتماد على نظام واحد، للمساهمة في خفض تكاليف العمليات اللوجستية للمشاريع. كما تتيح المنصة إصدار فواتير للعملاء بحساب التكلفة لكل طن، خلافًا للطريقة التقليدية الحالية المبنية على تأجير الأصول.

وبهذه المناسبة، قالت طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: "نحن سعداء بالشراكة والتعاون مع أدنوك للإمداد والخدمات والاستفادة من خبراتها وقدراتها عالمية المستوى في تعزيز كفاءة عمليات أدنوك البحرية بما يسهم في ترسيخ مكانة "أدنوك" كأحد منتجي الطاقة الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون".

وتنفذ شركة أدنوك للإمداد والخدمات حالياً برنامجاً استراتيجياً عالمي المستوى للنمو والتوسع، يهدف لزيادة نطاق الخدمات المقدمة من الشركة لعملائها مع الاستمرار في دعم وتمكين نمو عمليات "أدنوك" في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتصنيع والتسويق.

وتمتلك "أدنوك للإمداد والخدمات" أسطولاً يعد الأكثر تنوعاً في الشرق الأوسط، يضم 245 قطعة بحرية مملوكة للشركة، كما تدير أكثر من 600 قطعة بحرية سنوياً.

وبفضل حجم اسطولها وقاعدة اللوجستيات المتكاملة للشركة في منطقة المصفح في أبوظبي، والتي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع رسخت "أدنوك للإمداد والخدمات" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية.