تأتي مساهمة بروج في تنفيذ هذه المشاريع المهمة مدعوماً بتعاونها مع شركات التصنيع المحلية في الدول التي يجري فيها تنفيذ هذه المشاريع، حيث وقع اختيار هذه الشركات على منتجات بروج بفضل خصائصها المميزة على اعتبارها المواد الأفضل لاستخدامها في تصنيع خطوط أنابيب متينة وموثوقة للعديد من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها حالياً في مصر وعمان وتنزانيا.

قال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لإقليم الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: "إن اختيار موادنا لاستخدامها في هذه المشاريع المهمة يعكس الميزات التنافسية لمواد بروج وقدرة الشركة على تطوير حلول مستدامة حسب الطلب تناسب احتياجات كافة أنواع المشاريع التطويرية. سنواصل مساهمتنا في تنفيذ أهم وأضخم المشاريع في المنطقة من خلال حلولنا وموادنا المخصصة لقطاع البنية التحتية التي تساهم في تحسين وتسهيل الحياة اليومية."

وتُصنع الأنابيب المستخدمة في هذه المشاريع من عدة أصناف من حلول بروج من البولي إيثيلينPE100 BorSafe™، المدعومة بتقنية Borstar® المتقدمة، لدورها الكبير من تعزيز قدرة الأنابيب على خفض تكاليف تركيبها وتشغيلها وصيانتها مما يوفر فائدة مهمة للعملاء والمستخدمين النهائيين، مقارنة بالمواد الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تساهم مواد بروج في الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات تصنيع الأنابيب وصلاحية تشغيلها. كما يمكن للأنابيب المصنوعة من مواد من نوعية BorSafe™ أن يتم إعادة تدويرها بعد انتهاء صلاحيتها.

تشمل بعض هذه المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها هذا العام والتي تستخدم مواد بروج:

مشروع المضيبي لتزويد المياه (عُمان)

قامت بروج بتزويد حلولها للبنية التحتية من البولي إيثيلين لإنشاء شبكة توزيع مياه بطول 820 كيلومتر في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية في عُمان. اختارت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي مواد بروج لتصنيع أنابيب البولي إيثيلين عالية الكثافة المطابقة لأحدث المواصفات المحلية والعالمية مساهمة منها في الحفاظ على البيئة. بدأت بروج بتزويد موادها لهذا المشروع في 2022 وستواصل تزويده بالمواد حتى استكمال المشروع خلال 2023 كما هو متوقع.

مشروع توشكا (مصر)

زودت بروج أصناف متنوعة من حلولها المبتكرة والمتميزة من البولي إيثيلين – الأولى في فئتها من مواد البولي إيثيلين لتصنيع أنابيب بأقطار 200 – 1,400 ميليمتر للمرحلة الأولى والثانية من مشروع توشكا المستمر في جنوب مصر والذي يهدف إلى تقليل اعتماد الدولة على الواردات الغذائية. قام مقاول المشروع باختيار مواد بروج نظراً لخصائصها المميزة التي تمكّن شركات التصنيع من إنتاج أنابيب موثوقة كبيرة الحجم وسميكة الجدران، وستواصل بروج تزويد موادها لهذا المشروع خلال عام 2023.

مشروع دار السلام للمياه والصرف الصحي (تنزانيا)

تم تزويد مواد بروج من البولي إيثيلين لهيئة المياه والصرف الصحي في دار السلام في تنزانيا لمشروع مياه "كيغامبوني" الجاري تنفيذه حالياً والذي سيوفر 70 مليون لتر من المياه يومياً لمدينة دار السلام لخدمة أكثر من 250,000 نسمة. ستواصل بروج تزويد موادها لهذا المشروع خلال عام 2023.

يذكر أن شركة أدنوك تمتلك حصة الأغلبية في شركة بروج بنسبة 54 بالمئة في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36 بالمئة، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق وهي شركة بتروكيماويات رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والسيارات والتغليف المطور والرعاية الصحية والزراعة.