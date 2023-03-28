وقال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي سكيوريتيز "يبدو أن الدولار الأميركي آخذ في الاستقرار. من شأن هذا أن يؤدي لعمليات شراء جديدة في سوق (الذهب)".

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كان الذهب قد خسر أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين، إذ قلص المستثمرون تعاملاتهم في أصول الملاذ الآمن وأقبلوا على الأصول عالية المخاطر بعد إعلان فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار.

التغير في الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1953.9 دولار للأونصة بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.03 بالمئة إلى 1954.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.04 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 974.20 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1411 دولار.