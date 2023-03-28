وارتفع الين بقوة، على الرغم من كونه تقليديا من عملات الملاذ الآمن، معوضا خسائر الليلة الماضية ويشير محللون إلى تدفقات مرتبطة بانتهاء السنة المالية في البلاد يوم الجمعة.

وقفز أيضا الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي حيث حصل الدولار الأسترالي على دعم إضافي من بيانات أفضل من المتوقع للمبيعات العقارية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.16 بالمئة إلى 102.59 خلال التعاملات الآسيوية مواصلا خسائره التي بلغت 0.35 بالمئة أمس الاثنين.

وهوت العملة الأميركية لتصل إلى 130.505 ين خلال الجلسة وجرى تداولها في أحدث معاملة منخفضة 0.71 بالمئة عند 130.64، متخلية عن مكاسبها التي بلغت 0.64 بالمئة الجلسة الماضية.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0809 دولار بينما زاد الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.2315 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.53 بالمئة إلى 0.6686 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.49 بالمئة مسجلا 0.62265 دولار.