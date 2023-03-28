وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز أمس الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي الذي أثار الاضطراب في أسواق المال.

وأفادت تقارير بأن السلطات الأميركية بدأت مداولات بشأن التوسع في تسهيلات الإقراض الطارئ.

وتلقت أسعار النفط دعما من مؤشرات على طلب صيني قوي.

وأشارت توقعات سنوية صادرة عن وحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية أمس إلى أن من المتوقع ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2 بالمئة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي إلى 540 مليون طن.

وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت حوالي 200 ألف برميل الأسبوع الماضي.

تحرك الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.95 دولار للبرميل عند الساعة 0528 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أي 0.1 بالمئة إلى 72.91 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار خلال جلسة الثلاثاء، بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.