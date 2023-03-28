وتعتزم" أدنوك" و"بي بي" تأسيس مشروع مشترك جديد يركز على تطوير الغاز في المناطق الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط. وستمثل هذه الصفقة المقترحة بشأن "نيوميد للطاقة" خطوةً أولى مهمة في إنشاء هذا المشروع المشترك الديناميكي مع شركة "بي بي".

وستساهم هذه الصفقة المقترحة في حال اكتمالها، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الواسعة النطاق بين "أدنوك" و"بي بي" في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، كما سترسخ علاقة الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين.

وتنماشى هذه الصفقة المقترحة مع استراتيجية النمو المعلنة لشركة "أدنوك" عبر سلسلة القيمة الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم أمنها العالمي. وتعتزم الشركتان استكشاف مجموعة من الآليات لبناء شراكتهما الجديدة وإمكانية توسيعها.

وستقوم "أدنوك" و"بي بي" بإطلاع السوق بشأن الصفقة المقترحة حسب الاقتضاء.